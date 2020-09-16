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أخبار العالم

موجة ثالثة على الأبواب.. قرار حاسم من إيران بعد تزايد إصابات كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:03 م
قرار حاسم من إيران
قرار حاسم من إيران بعد تزايد إصابات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، وضع 11 محافظة في المستوى الأحمر، وذلك بعد ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ودخول البلاد في موجة ثالثة من الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2981 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء 410 آلافا و334شخصا.

وأضافت سادات لاري أن تم تسجيل 179 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 23 ألفا و 632 شخصا.

فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 352 ألفا و19 شخصا لغاية الآن.

وأشارت إلى أن 1726 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكان نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن ارتفاع مطرد للإصابات وعودة الوباء بشكل أشد بسبب استمرار السفر والأشخاص الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية.

وشهدت إيران تصاعدا مطردا في الوفيات والإصابات منذ أن وصلت إلى مستوى منخفض لوقت قصير في أوائل سبتمبر

وقال علي رضا زالي، منسق مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران، إن "التوقعات تشير إلى أننا نتجه نحو الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ويبدو أن الموجة ستتشكل في طهران في وقت أبكر بكثير من المحافظات الأخرى".
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