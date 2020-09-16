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سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية عن اصدار كامرى موديل 2021 مع تحديثات تصميمية جديدة وإصدار xse هايبرد الجديدة مع انظمة سلامة جديدة كليا للحفاظ على تطور سيارتها التى تنافس بقوة مع فئتها.


ويشمل موديل 2021 تحديثات بسيطة من الخارج مثل تعديل بسيط فى الشبكة الامامية وايضا تغير الجنوط بتصميم جديد حيث تاتى بمقاس 17 بوصة وبشكل عام باقى السيارة بنفس تصميمها الأنيق الذي يساعدها في المنافسة بقوة ولا يحتاج لتطوير كبير .


ومن الداخل حدث تغير كلى اوله تغيير نوع جلد السيارة بالكامل مع وضع انظمة جديدة مثل جهاز كشف الطرق ووضع مثبت سرعة للتكيف مع الطريق وايضا تأتى فى اقل فئة بشاشة تاتش بحجم 8 بوصة اما اعلى فئة بحجم 10 بوصة مع مقياس عدادات ديجيتال .


أما التغير الكبير الذى حدث هو نزولها بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر فالمحرك الكهربائي  يعطي قوة 120 حصان  و فان القوة الكلية للمحركين البنزين و الكهرباء ينتجان قوة 210 حصان و 250 نيوتن من العزم و الدوران .


أما المحرك الثانى يأتي بسعة 3.5 لتر بستة اسطوانات فيعطى هذا المحرك 300 حصان و عزم الدوران 360 نيوتن .


ويصل سعر السيارة تويوتا كامرى 2021 الرسمى فى بلد المنشأ 25.000 الف دولار امريكى .

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور
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