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برلمان

دخول الموظفين مع المرشحين أثناء إجراء التحاليل.. أول رد من النواب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
رد عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب على ما أثارته النائبة دينا عبد العزيز من تصريحات حول دخول موظفي وزارة الصحة مع المرشحين أثناء الكشف الطبي وإجراء تحليل البول.

وأكد النواب أن هذا الأمر لا يتم على الإطلاق، وقد قاموا بإجراء الكشف الطبي، ولم يدخل معهم أحد من الموظفين أثناء إجراء التحاليل.

حيث ذكرت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، لـ صدى البلد، أنها قامت بإجراء الكشف الطبي، وعمل التحاليل اللازمة، وكانت بمفردها ولم يدخل أي موظف من وزارة الصحة معها أثناء إجراء التحاليل.

وهو الأمر نفسه الذي أكده النائب النائب محمد الحصي، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، حيث نفى ما صرحت به النائبة دينا عبد العزيز من دخول أي شخص مع المرشح أثناء إجراء التحاليل.

وأوضح النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة، أن كل ما في الأمر أن موظف الصحة، ينتظر بالخارج لحين إنهاء المرشح التحليل، ويدخل هو الموظف بعد إنتهاء المرشح وخروجه ليأخذ هو العينة فقط، ويكون المرشح قد خرج.

كما نفت النائبة عبلة الهواري أيضا، مؤكدا استحالة حدوث هذا الأمر، وجميع المرشحين يدخلون بمفردهم لإجراء التحاليل.

كانت النائبة دينا عبد العزيز، قد صرحت بأن موظفي وزارة الصحة يدخلون مع مرشحي انتخابات مجلس النواب، أثناء إجراء التحاليل
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