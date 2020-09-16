أحدث شائعات نجوم هوليوود| حمل جينيفر لورانس.. فضيحة لـ كايلي جينر.. و براد بيت يستعد للأبوة من جديد

لا يتوقف سيل شائعات الذي دوما ينهال على نجوم ونجمات هوليوود، ومن هنا تتصارع المواقع والصحف الاجنبية من اجل نفي تلك الاخبار المغلوطة وكشف الحقيقة والسبب وراء تسريبها.





وفي السطور التالية ، نرصد ابرز شائعات نجوم ونجمات هوليوود :





تحت عنوان " كايلي جينر" تعيش كابوسا يوميا، بعدما زعمت احد المواقع الاجنبية، أنها تشعر بالقلق بسبب خوفها من قيام حبيبها ووالد طفلتها المغني الراب الامريكي ترافيس سكووت ، بنشر صور وفيديوهات عارية لها بعد انفصالهما.









ومن جانبه نفى موقع Gossip Cop هذه الشائعة ، مؤكدا انه لا يوجد من الاساس نية لقيام ترافيس سكووت بهذا التصرف، علاوة على ذلك ان كايلي جينر تثق كثيرا به.









وكشفت مجلة Us weekly الامريكية، عن احتمالية عودة نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.





وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.









كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف العام.









-جينفير لورانس :





اعتادت النجمة العالمية جينفير لورانس التكتم على تفاصيل حياتها الشخصية، لذلك تكون في غالبية الوقت من اكثر تجمات هوليوود عرضة للشائعات.









واخر الشائعات التي طالتها ، ان جينفير لورانس تنتظر طفلها الاول من زوجها كوكي ماروني كما زعم موقع women's day ان النجمة الامريكية اخبرت اصدقاءها المقربين شهر مارس الماضي انها حامل.





نفى موقع Gossip cop الامر مستشهدا بصورتها مؤخرا مع زوجها حيث ظهرت بدون بطن منتفخ خلال قضائها احدى السهرات، كما انها كانت تحمل زجاجة نبيت أحمر وهو ما يؤكد انها ليست حامل بسبب خطورة الكحوليات عليها في حال حملها.





وكانت جينفير لورانس تزوجت في حفل زفاف اقتصر على اصدقائها المقربين منذ بعضة اشهر دون وجود اية من وسائل الاعلام..









-براد بيت





شائعة انتشرت على مدار الأيام الماضية كانت مصدرها مجلة life & style التي أشارت إلى أن النجم العالمي براد بيت ينتظر طفلا من الممثلة العراقية عليا شوكت بعد مرور فترة على ارتباطهما.





- ومن جانبه، نفي gossip copالموقع المتخصص في رصد شائعات المشاهير ما تردد حول الأمر نافيا من الأساس وجود علاقة عاطفية بينهما.





- وقال موقع Geo news في تقرير له، إن براد بيت لا تجمعه سوى علاقة صداقة بـ عليا شوكت التي تواعد شخصا آخر، لافتا إلى أن النجم العالمي طمأن جينفير أنيستون بخصوص هذا الشأن.





كانت تقارير أجنبية كشفت عن أن براد بيت يفكر في العودة لـ جينفير أنيستون بعد أكثر من مرور 12 عاما على انفصالهما، ويسعى جاهدا لكسب ثقتها من جديد.





جدير بالذكر أن أنجلينا جولي دخلت في علاقة مع براد بيت خلال تصوير فيلم Mr & Mrs Smith في 2005، حيث كان متزوجا من جينفير أنيستون ثم انفصل عنها وارتبط بـ أنجلينا جولي لـ 12 عامًا، وانفصلا في سبتمبر 2016.





سبب طلاق براد بيت وانجلينا جولي :





قالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".

من جانبه قال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.



