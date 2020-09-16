مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي





وقال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه من المؤكد أن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء شكل في الآونة الأخيرة لغزا حير جماهير الزمالك.









وتابع : ربما تكون أحد الاندية الخليجية السعودية او الإماراتية المحطة القادمة لكارتيرون وفي كل الحالات رحيل المدير الفني الفرنسي يعد خسارة كبيرة لأحباء وإدارة نادي الزمالك. لكن هذه الخسارة سوف تكون مدوية اذا ما كانت وجهة كارتيرون هي الأهلي الغريم الأزلي.









وأضاف : دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 250 ألف دولار وترك النادي على بعد شهر من استئناف مسابقة دوري ابطال افريقيا وهو من أبرز المرشحين خاصة بعد الوجه المشرف الذي ظهر به الزمالك في مسابقتي السوبر الافريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي على حساب الأهلي و كل هذه الإنجازات الكبيرة من شأنها ان تطرح عديد التساؤلات حول رحيل كارتيرون في هذا الوقت بالذات.









وقال ايضا : صحيح ان إدارة الزمالك قادرة على استقدام مدرب أجنبي على مستوى عال لكن المؤكد انه مهما كان اسم البديل فانه لن يستطيع تحقيق إنجازات كارتيرون والأهم لن يستطيع طمأنة جماهير القلعة البيضاء على مصير ناديهم مثلما كان الشأن مع باتريس كارتيرون.









استطرد : الساعات القادمة ستكون ثقيلة على جماهير الزمالك ولن يفكر الزملكاوية في مصير ناديهم فقط بل سيظل الجميع يتابع اخبار مدربهم المستقيل والكل يمني النفس بأن لا يروا مدربهم في القلعة الحمراء، ساعتها ستكون الكارثة أقل وطأة إذا ما صحت التكهنات بتوجه كارتيرون الى أحد الأندية الخليجية.