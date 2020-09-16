AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المحرزي أبرزهم.. الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين في جولة إعادة الشيوخ بقنا.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:30 م
المستشار لاشين ابراهيم
المستشار لاشين ابراهيم
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم إعلان أسماء المرشحين الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ فى دور الإعادة.


وأضاف المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ان النواب الذين نجحوا فى محافظة قنا هم النائب محمد كمال موسي والنائب ابوالنجا محمود عثمان المحرزي والنائب عبدالفتاح دنقل.


وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى نهاية إجراءات الانتخابات لمجلس الشيوخ بجولتيها الاولى والثانية يكون قد جري انتخاب عدد 200 عضو هم كامل أعضاء المجلس المنتخبين، نصفهم بنظام القائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي.


وشكر المستشار لاشين إبراهيم شعب مصر على مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار النواب الذين سوف يمثلونهم فى مجلس الشيوخ، والشكر موصول للسادة المستشارين وضباط الشرطة على جهودهم فى تأمين الانتخابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

بالأسماء.. الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة في انتخابات الشيوخ

نتائج انتخابات الشيوخ.. 4 مرشحين لحزب النور في جولة الإعادة

ننشر أسماء مرشحي جولة الإعادة لحزب الشعب الجمهورى.. تفاصيل

الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر..جولة الإعادة 8 و9 سبتمبر.. فوق الـ8 ملايين ناخب شاركوا في الاستحقاق الدستوري

الوطنية للانتخابات: اقتراع الشيوخ تم وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهية الدولية.. و9 ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم.. والإعادة على 26 وحسم 74 مقعدا فرديا في الجولة الأولى

ترشيحاتنا

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

تعليق قوي من شوبير على أزمة رحيل كارتيرون

السيسي للمصريين: هل أنا ضيعتكم في 2013 ولا قدمت نفسي فدا مصر؟

السيسي: أنا والحكومة بنتحرق عشان مصر متتحرقش.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون

بسبب ترويع ابنتهما.. التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

AdvertisementS

سنتين كتير.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ خريجي الجامعات

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

تعليق قوي من شوبير على أزمة رحيل كارتيرون

ابشروا..السيسي يخفض الضرائب عن المعلمين ويرفع العلاوات والحوافز

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

لطلاب المدارس.. تعرف على نظام الحضور للعام الدراسي الجديد 2021

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

موجز السوشيال: أول ظهور لكارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك.. ريهام عبد الغفور مع ابنها في المدرسة

الأهلي خايف من الزمالك وبيراميدز.. صحيفة مغربية تكشف تفاصيل جديدة في صفقة بانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا