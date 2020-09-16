المحرزي أبرزهم.. الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين في جولة إعادة الشيوخ بقنا.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إنه تم إعلان أسماء المرشحين الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ فى دور الإعادة.









وأضاف المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ان النواب الذين نجحوا فى محافظة قنا هم النائب محمد كمال موسي والنائب ابوالنجا محمود عثمان المحرزي والنائب عبدالفتاح دنقل.









وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى نهاية إجراءات الانتخابات لمجلس الشيوخ بجولتيها الاولى والثانية يكون قد جري انتخاب عدد 200 عضو هم كامل أعضاء المجلس المنتخبين، نصفهم بنظام القائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي.









وشكر المستشار لاشين إبراهيم شعب مصر على مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار النواب الذين سوف يمثلونهم فى مجلس الشيوخ، والشكر موصول للسادة المستشارين وضباط الشرطة على جهودهم فى تأمين الانتخابات.