سرقة فيلا المخرج هانى لاشين

تعرضت فيلا المخرج هانى لاشين والإعلامية رشا سيلمان، للسرقة وهو ما دفعهما إلى تحرير محضر فى قسم شرطة مدينة السادس من اكتوبر التابع له حيث يقطنان فى حى الأشجار.
وحصل هانى لاشين على رقم المحضر 7384 جنح أكتوبر.
وقالت رشا سليمان فى تصريحات صحفية :"كنا بالخارج عندما اتصل بنا أحد العاملين فى الفيلا بأنه اثناء تنظيف حمام السباحة فوجئ بأن الباب الخلفى مفتوح وهو باب لا يتم استعماله عادة".
وأضافت رشا سليمان: "عند العودة اكتشفنا سرقة مبلغ كبير من الدولارات علاوة على بعض المشغولات والجنيهات الذهبية، وقد انتقل فور البلاغ رئيس المباحث الذى ظل طوال الليل وحتى الصباح وهو يبحث فى كل صغيرة وكبيرة ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم التوصل لشىء".