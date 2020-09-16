سرقة فيلا المخرج هانى لاشين

وحصل هانى لاشين على رقم المحضر 7384 جنح أكتوبر.

وقالت رشا سليمان فى تصريحات صحفية :"كنا بالخارج عندما اتصل بنا أحد العاملين فى الفيلا بأنه اثناء تنظيف حمام السباحة فوجئ بأن الباب الخلفى مفتوح وهو باب لا يتم استعماله عادة".



