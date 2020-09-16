في انتظار المعينين.. أسماء أول 200 عضو في مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر قائمة من أجل مصر النهائية على مستوى الجمهورية.. 93 مرشحا لمستقبل وطن على المقاعد الفردية.. و 734 إجمالي عدد المرشحين قبل ساعات من الإغلاق