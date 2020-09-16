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أخبار العالم

يعود لأكثر من 120 ألف عام.. اكتشاف أثري سعودي جديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:07 م
كشف اثري سعودي
كشف اثري سعودي
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محمود نوفل
أعلنت هيئة التراث السعودية عن عثور فريق سعودي دولي مشترك علي آثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة علي اطراف منطقة تبوك يعود تاريخها لأكثر من 120 ألف عام.

وأوضحت الهيئة السعودية في بيان لها اليوم أنه تم التعرف علي طبعات اقدام سبعة أشخاص واثار طبعات للجمال بواقع 107 طبعات اثر ، والفيلة بــ 43 طبعة أثر ، وأثار طبعات أخري لحيوانات من فصيلة الوعول وفصيلة البقريات.

وذكرت الهيئة أن هذا الكشف الأثري يمثل الدليل العلمي علي أقدم وجود للإنسان علي ارض الجزيرة العربية حتى الآن حيث يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء تنقل واستقرار الإنسان في هذه المنطقة.

وأفادت هيئة التراث السعودية أنه تم العثور علي نحو 233 أحفورة تُمثل بقايا عظمية للفيلة والمها ، ودلالات علي وجود حيوانات مفترسة من خلال التعرف علي اثار انيابها علي بعض القطع العظمية الحيوانية.

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