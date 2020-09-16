10 % من رأس المال.. أسلاك السعودية توزع أرباحا نقدية على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، أي ما يعادل ريالا واحدا للسهم، وبإجمالي 35 مليون ريال وذلك عن الفترة المنتهية في 2019 وعن النصف الأول من هذا العام.
اقرأ أيضا:
وكان الرئيس التنفيذي للشركة نبيل الأمير صرح في لقاء خاص مع CNBC عربية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن حجم الأرباح القابلة للتوزيع بحسب القوائم المالية بنهاية يونيو الماضي مناسب وكاف، لافتا إلى ان الشركة قامت بتوزيعات نقدية بشكل دوري، وتأمل بأن تكون في وضع يسمح لها بالاستمرار في ذلك.