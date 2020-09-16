10 % من رأس المال.. أسلاك السعودية توزع أرباحا نقدية على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، أي ما يعادل ريالا واحدا للسهم، وبإجمالي 35 مليون ريال وذلك عن الفترة المنتهية في 2019 وعن النصف الأول من هذا العام.









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