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توك شو

للسلام في الشرق الاوسط| وزير خارجية بريطانيا: لا يجب امتلاك إيران أسلحة نووية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:18 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب
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قسم التوك شو
قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، إن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة في رأيها حول امتلاك إيران أسلحة نووية، موضحا أنه أنه لا يجب أن تمتلك إيران أي أسلحة نووية من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط والأمر متروك بين أيدي الحكومة الإيرانية فهم من يملكون القرار في إقرار السلام في المنطقة.     

وأكد "راب" تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن بريطانيا توجه التحية والدعم  للقيادة الأمريكية بعد توسطها في معاهدة السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل، مشيرا إلى أن تلك الخطوة هي خطوة للتوصل إلى شرق أوسط مسالم.   

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أن بريطانيا تستنكر العنف المتبع في التعامل مع المتظاهرين في روسيا البيضاء، واصفا إياه بغير المقبول اطلاقا، منوها إلى أن بريطانيا ستتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق حول الإنتخابات المزورة والاعتداء على الحريات والعنف ضد المتظاهرين.  

ونوه إلى أن بريطانيا وأمريكا ناقشتا اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وأهمية الاستفاقة الاقتصادية خصوصا بعد جائحة كورونا، مضيفا أن تلك الاتفاقية مربحة للطرفين اقتصاديا.
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