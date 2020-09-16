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رياضة

‎الكاراتيه التقليدي ينظم بطولة الجمهورية العاشرة للموسم الرياضي 2020 – 2021

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
ينظم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي "رئيس الاتحاد" بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2020 – 2021 لجميع المراحل السنية من 6 سنوات إلى فوق 21 عاما، بالاضافة لبطولة القدرات الفائقة والرواد خلال الفترة من 18 - 19 سبتمبر الجاري حيث تقام منافسات البطولة على الصالة المغطاة بجامعة حلوان وسط اقبال كبير من المشاركين من جميع الأعمار. 

وأعلن الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي أن البطولة ستقام على مرحلتين "المرحلة الأولي غير تلامسية"، بينما ستكون "المرحلة الثانية تلامسية" في الكاتا الفردي والكاتا الجماعي.

 وتنطلق المنافسات صباح الجمعة المقبل بمنافسات فوق 21 عاما وتحت 20 عاما و17 و15 و13 و12 عاما، إلى جانب منافسات ذوي القدرات الفائقة، بينما في اليوم الثاني تاقم منافسات 10 و8 و6 سنوات.

 وقال اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتية التقليدي أن الاتحاد وضع نظام خاص بالبطولة وتقم تشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2020 -2021 وتحديد الاختصاصات أبرزهم تكليف أحمد محمد أحمد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بمنصب رئيس البطولة، وسنسي أيمن يونس مشرفا، كما تتشكل لجنة اتخاذ القرار ولجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء جمال الطحلاوي وعلي صبحي المدير المالي.‎
‎الكاراتيه التقليدي ينظم بطولة الجمهورية العاشرة للموسم الرياضي 2020 – 2021
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