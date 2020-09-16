AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استقالة مسؤول كبير في الحكومة البريطانية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، أن المستشار القانوني الاسكتلندي الأعلى للحكومة البريطانية، ريتشارد كين، استقال من منصبه.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله "اللورد كين استقال من منصب المحامي العام لاسكتلندا. رئيس الوزراء يشكره على خدماته."

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، رد "كين" على تصريح وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس حول "خرق قانون السوق الداخلية للقانون الدولي" من خلال تجاوز اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي. 

وبحسب بي بي سي، قال كين إن وجهة نظره هي أن "مشروع القانون لا يشكل في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي أو لسيادة القانون". بعد تكليفه بالدفاع عن خطط الحكومة، كان كين يحاول إقناع النواب الذين ينتقدون مشروع القانون بأن القانون المحلي يجب أن يسود على الرغم من بعض التناقضات مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، يوم الأربعاء ، إن مشروع قانون السوق الداخلية يهدف إلى حماية نزاهة المملكة المتحدة ، ودعا جميع الأحزاب في البرلمان إلى دعمه. كما حدد موعدًا نهائيًا في 15 أكتوبر بشأن التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، مضيفًا أن كلا الجانبين يجب أن يكونا على استعداد للتخلي عن المحادثات و "المضي قدمًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتخلص من اللاجئين .. بريطانيا تتجه للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

خوفا من الأزمة .. 5 رؤساء حكومة سابقين في بريطانيا يرفضون خطة جونسون للخروج

استقالة المبعوث الخاص لـ رئيس الوزراء البريطاني لحرية الأديان والمعتقدات

جونسون: الاتحاد الأوروبي يريد تقسيم بريطانيا وسنخرق اتفاق بريكست

خطة جونسون للخروج تفقد الثقة.. ساجد جاويد يعلن عجزه عن دعم مشروع قانون السوق الداخلية

فاراج يهدد بطرد نواب الحزب البريطاني الحاكم المعارضين لمشروع قانون أيرلندا الشمالية

ترشيحاتنا

مواجهة أحمد حسن وزينب بفيديو ترهيب طفلتهما

السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

الزمالك يدرس عودة فيريرا

كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

ترامب : تجارب لقاح كورونا تسير بسرعة وأمان

طارق شوقي يعلن مفاجأة للمعلمين.. ويكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور

أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور