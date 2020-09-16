3000 جنيه يوميا.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين| فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم ، إن الدولة تعمل على تحسين الأوضاع المالية لـ المعلمين، وقريبًا سيتم عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لبحث ذلك.





وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عنصر الكفاءة معيار أساسي لرفع الراتب لـ المعلمين. وأضافالكفاءة





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتحسين أوضاع المعلمين، وكشف أن 70% عوائد من مجموعات التقوية ستصل لـ المعلم.





وأشار إلى أن المعلم سيحصل على 15 لـ 80 جنيه فى الحصة الواحدة، فالمدرس المجتهد من الممكن أن يحصل على 3 آلاف جنيه فى ساعتين خلال اليوم الواحد.





وأوضح أن مجموعات التقوية ستعود بالنفع على أولياء الأمور، والمدارس، مؤكدًا أن المتبقى من المبالغ المحصلة ستذهب لتطوير المدرسة.



