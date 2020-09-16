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اقتصاد

تعرف على استعدادات المدن الجديدة لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
قال المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،  أنه يتم حاليا اعداد منظومة الصرف الصحي بالمدن الجديدة لاستيعاب الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. 

وأكد عبدالعزيز في تصريحات  لـ صدى البلد، على جاهزية المولدات والطلمبات بكافة روافع الصرف الصحي والاستعداد لموسم الشتاء بشكل جيد علي مستوي كافة المدن الجديدة . 

من جانبه، قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطهير لمخرَّات السيول والتأكد من رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء المصاحب لسقوط الأمطار بشمال خليج السويس.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف،  نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار تصل إلى حد السيول، كما تم التنسيق بين كافة الإدارات المختلفة من شبكات المياه والصرف الصحي للتأكد من رفع كفاءة شبكات الصرف وتطهير كافة مخرَّات السيول وغرف تصريف الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك.

و أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضرورة الاستعداد المسبق لموسم الأمطار، وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وخطط انتشار المعدات.
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