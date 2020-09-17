وفاة أم وبناتها الثلاث وإصابة زوجها.. محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بترعة العقال القبلي في البداري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم الاربعاء، موقع حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة العقال القبلى بمركز البدارى وتابع اعمال انتشال الضحايا والمصابين .









كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي رقم 6582 ه‍ ن س بالترعة بمدخل العقال القبلي بمركز البداري ووجود متوفين ومصابين داخل السيارة .









تم إخطار قوات الحماية المدنية والانقاذ النهرى والاسعاف بالتوجه الى مكان الحادث وانتقل المحافظ الى مكان الحادث رافقه محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومعدات الانقاذ وتابع أعمال انتشال جثث المتوفين والمصابين، وتبين وفاة 4 اشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة وتم استخراجهم بواسطة قوات الحماية المدنية والاسعاف وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى البداري المركزى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب الى المستشفى وجار استخراج السيارة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .







