بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد









وتألقت زوجة محمد الشرنوبي في الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت مايوه أنيق أتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة و نسقت معها شورت باللون الموف.





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وتزينت راندا رياض بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة محمد الشرنوبي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.



