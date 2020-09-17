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مرأة

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
زوجة محمد الشرنوبي
زوجة محمد الشرنوبي
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هاجر هانئ
حرصت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة  خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية.


وتألقت زوجة محمد الشرنوبي في الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت مايوه أنيق أتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة و نسقت معها شورت باللون الموف.

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وتزينت راندا رياض بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة محمد الشرنوبي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.

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Kissing the beach goodbye 💕 📸: @gimoooz

A post shared by Randa Riad (@randariad_) on

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