أحلى من الجاهز.. طريقة عمل دونتس بأسهل الخطوات

دونتس من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال نظرا لمذاقة الشهي و اللذيذ، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل دونتس.
مقادير دونتس
3 و نصف كوب دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة سكر ملح
3 ملعقة كبيرة زبدة بيضة
1 كوب حليب دافئ
1 ملعقة صغيرة فانيليا
زيت للقلي
نصف كوب سكر بودرة
1 و نصف كوب شوكولاتة قابلة للدهن
شوكولاتة بيضاء
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طريقة تحضير دونتس
-في العجان يخلط دقيق وخميرة وسكر وملح وزبدة وبيضة ولبن وفانيليا
-ثم تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تخمر
- تفرد العجينة وتحشو بشوكولاتة ثم تشكل بقطاعة دونتس
-ثم تقلى في زيت غزير
-وتزين بشوكولاتة وشوكولاتة بيضاء وسكر بودرة