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أحلى من الجاهز.. طريقة عمل دونتس بأسهل الخطوات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
طريقة عمل دونتس
طريقة عمل دونتس
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هاجر هانئ
دونتس من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال نظرا لمذاقة الشهي و اللذيذ، لذا قدم الشيف شربيني  مقدم برنامج الشيف طريقة عمل دونتس.

مقادير دونتس
3 و نصف كوب دقيق
 1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية
 3 ملعقة كبيرة سكر ملح
 3 ملعقة كبيرة زبدة بيضة
 1 كوب حليب دافئ
 1 ملعقة صغيرة فانيليا
 زيت للقلي 
نصف كوب سكر بودرة
 1 و نصف كوب شوكولاتة قابلة للدهن
 شوكولاتة بيضاء 

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طريقة تحضير دونتس
-في العجان يخلط دقيق وخميرة وسكر وملح وزبدة وبيضة ولبن وفانيليا
-ثم تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تخمر
- تفرد العجينة وتحشو بشوكولاتة ثم تشكل بقطاعة دونتس
-ثم تقلى في زيت غزير
-وتزين بشوكولاتة وشوكولاتة بيضاء وسكر بودرة


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