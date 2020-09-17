صاحب مقترح مادة احترام الآخر: سأشرح الفكرة على صفحتي الشخصية ..فيديو

ناشد الطالب مهند عماد صاحب، مقترح مادة "احترام الآخر"، المشاهدين بمتابعته على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، لأنه سيعرض فيديوهات تتضمن القصص التي ذكرها في الكتاب بطريقة شرح مبسطة ليفهمها الأطفال.





أضاف « عماد » أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن أول فيديو قام بتسجيله نشره على صفحته الخاصة.





من جانبه، قالت أسماء والدة مهند عماد، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم استضافهما في مكتبه، وأهدى نجلها كتاب مادة "احترام الآخر" الذي اقترحه على الرئيس السيسي في حفلة "قادرون باختلاف" العام الماضي.





وتابعت «والدة مهند عماد» أن مهند طالب من وزير التعليم بإبراز القصص التي يرويها في هذا الكتاب ليتعلم منها الطلاب.



