الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين: القرآن بمثابة حصن لي وحفظته من الصغر ..فيديو

روت رودينا سعد محمد، الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين ، عن تفاصيل حفظها للقرآن الكريم، قائلةً "القرآن الكريم كان بمثابة حصن لي".





وأضافت أثناء حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنها بدأت في حفظ القرآن منذ الصغر، مع أكثر من شيخ.







وأكملت "وصلت في حفظ القرآن إلى سورة المائدة، أي ما يقارب من حفظ 27 جزءًا من القرآن".







وشددت على أن القرآن الكريم أثر في حياتها بشكل كبير، مؤكدة "القرآن أثر في أسلوبي وتعاملي، وفي كل شيء في حياتي".







وأشارت إلى أنها تميل إلى قراءة القصص القصيرة، متابعة "قدوتي في كتابة القصص هو يوسف إدريس، وفيما يخص الروايات فأوضحت أنها تميل لـ منال سلامة، ودعاء عبد الرحمن".