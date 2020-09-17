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فن

بهاء سلطان يحتفل بانتهاء التعاقد مع «فري ميوزك».. ونصر محروس يكذبه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
بهاء سلطان ونصر محروس
بهاء سلطان ونصر محروس
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أحمد إبراهيم
كشف المنتج نصر محروس، عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمته مع المطرب بهاء سلطان الذي أشاع أمس، الأربعاء أنه تم فسخ التعاقد مع الشركة المنتجة لألبوماته.
 
وقال نصر محروس، في تصريحات صحفية، إن كل ما تردد على لسان بهاء سلطان غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن المحكمة الاقتصادية ألزمته بإتمام بنود التعاقد مع الشركة المنتجة. 

وأضاف نصر محروس، "المحكمة الاقتصادية رفضت طلب بهاء سلطان؛ بدعوى انتهاء تاريخ التعاقد، وذلك شكلا وموضوعا، وألزمته بإتمام التعاقد الذي ينتهي بعد عامين". 

وكان بهاء سلطان نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة قال فيها "الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس".

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