أخبار الرياضة.. أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون.. تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش.. ومرتضى منصور يهاجم رئيس التعاون السعودي

أبرزهم فيريرا وديسابر.. قبل إعلان المدير الفني للزمالك.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون

فجّر باتريس كارتيرون مفاجأة من العيار الثقيل برحيله عن القلعة البيضاء وقيامه بفسخ عقده مع النادي ودفع الشرط الجزائي مساء أمس الأول، الثلاثاء، ليتسبب في اندلاع أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء.





8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

قاد رضا عبدالعال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق أمس، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





مجلس الأهلي يضرب بقوة.. قرارات نارية وشركة للكرة واحتفالية بـ لقب القرن

ناقش مجلس الأهلي في اجتماعه، الرؤية المقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادي، نحو مستقبل «الأهلي 2050»، لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات «الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية»، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.





صحفي سعودي: التعاون تعاقد مع كارتيرون بعد فشل المفاوضات مع مدرب برتغالي

أكد عاطف الأحمدي٬ الناقد الرياضي السعودي٬ أن نادي التعاون كان يتفاوض مع مدرب برتغالي قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

إعلان اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة.. مرتضى منصور: الأهلي ودجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ثم غدر بنا









شنّ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا ضد محمد القاسم، رئيس نادي الشباب السعودي؛ بسبب تغريدته التي أكد فيها، أن ما يريده نادي التعاون يتحقق، موجهًا رسالة إليه بأنه يجب أن يتحدث عن مصر باحترام.









مرتضى منصور: لن نحزن إذا دعم تركي آل الشيخ الأهلي













هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض.









تركي آل الشيخ : على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش بدلا من افتتاح بوابة

















طالب المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، مجلس إدارة النادي الاهلي بإصلاح أرضية ملعب مختار التتش وإنشاء العيادة الطبية به، بدلا من افتتاح بوابة في فرع مدينة نصر.

















مرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة|فيديو

















هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي بعدما تعاقد الأخير مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي رحل عن الفريق الأبيض.