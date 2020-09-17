إعلان اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة.. مرتضى منصور: الأهلي ودجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ثم غدر بنا

شنّ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا ضد محمد القاسم، رئيس نادي الشباب السعودي؛ بسبب تغريدته التي أكد فيها، أن ما يريده نادي التعاون يتحقق، موجهًا رسالة إليه بأنه يجب أن يتحدث عن مصر باحترام.





وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار"، إن ناديي الأهلي ووداى دجلة، طردا كارتيرون، والزمالك احتضنه ولكنه غدر بنا، وسيغادر التعاون السعودي أيضًا.





وأضاف مرتضى منصور "خلال ٤٨ ساعة سنعلن اسم المدير الفني الجديد، وسيكون معه أربعة مساعدين".