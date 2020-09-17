أبرزهم فيريرا وديسابر.. قبل إعلان المدير الفني للزمالك.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم إعلان اسم المدير الفني الجديد خلال ٤٨ ساعة برفقة أربعة مساعدين.

كما تردد أيضا اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، وترحيبه الشديد بتولي الفريق خلفا للراحل باتريس كارتيرون.









وفي مفاجأة من العيار الثقيل داخل مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية في مفاوضات جادة مع مدرب الزمالك السابق جيسفالدوا فيريرا؛ لتولي القيادة الفنية للفريق وترحيبه الشديد بتولي الفريق من جديد مع أخذ بعض الوعود بعدم التدخل في الأمور الفنية من قبل مجلس الإدارة.









وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للوداد المغربي و"جوسفالدو فيريرا"، مدرب الزمالك السابق، ضمن المرشحين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.









وتشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان مسئولي نادي الزمالك اسم المدير الفني الجديد لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للراحل باتريس كارتيرون.