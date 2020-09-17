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أخبار العالم

رئيس جنوب أفريقيا يعلن إعادة فتح حدود بلاده مطلع أكتوبر القادم مع بعض الدول

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" إعادة فتح حدود بلاده اعتبارا من مطلع أكتوبر القادم مع بعض الدول.
وقال "رامافوزا" -في خطاب تلفزيوني، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الخميس/- إن القائمة التي تضم أسماء الدول التي ستستثنى من هذا الإجراء ستنشر في وقت لاحق، مضيفا أنه سيتم إعدادها، وفقا لأحدث المعلومات العلمية المتاحة ووضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بها.
وكانت جنوب أفريقيا قد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و142 حالة وفاة جديدة.
يذكر أن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أوضحت أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 652 ألف إصابة، وبلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفا و614 شخصا.

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