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أخبار العالم

إغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والأسواق من جديد في الأردن بداية من اليوم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
الاردن
الاردن
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محمود نوفل
تدخل اليوم، الخميس قرارات تعليق دوام غالبية طلبة المدارس وتحويل نظام الدراسة إلى التعليم عن بعد، وإغلاق المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي في الأردن، لمدة 14 يوما، حيز التنفيذ.


جاءت هذه القرارات الحكومية العاجلة بعد الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا المحلية بشكل غير مسبوق.


كما شملت القرارات الأردنية القاسية والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم، فرض عقوبات مشددة على مقيمي حفلات الأفراح وبيوت العزاء ومنظمي التجمعات بجميع أشكالها وتوقيفهم مدة 14 يوما.


كما تقرر إغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة 14 يوما.
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