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أخبار العالم

غير مسبوقة.. رئيس جنوب أفريقيا يكشف عن خطة إنعاش اقتصادي لـ مواجهة كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا يكشف عن خطة إنعاش اقتصادي لـ مواجهة كورونا
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دعاء أبوهشيمة
كشف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، عن خطة إنعاش اقتصادي غير مسبوقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتركز الخطة على محاربة الكسب غير المشروع وتشجيع الاستثمار في مجال التعدين وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.

وتعد هذه الخطة هي الأولى من نوعها في جنوب أفريقيا وتهدف لرسم طريق للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي زادتها جائحة فيروس كورونا.


وجاء في الخطة أن جنوب أفريقيا التي تعرض اقتصادها الضعيف لأضرار بالغة بسبب كورونا، لديها الفرصة لـ "إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي"

وجرى التفاوض حول الخطة، بين الحكومة والنقابات العمالية ورجال الأعمال؛ بحسب "بلومبرج".

وعلن رامافوزا أن بلاده تعتزم تخفيف القيود المفروضة للتصدي لوباء الفيروس المستجد حيث انخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز أمس الأربعاء إن عدد الإصابات الجديدة في البلاد تجاوز نحو 12 ألف حالة يوميا في ذروته قبل شهرين. وقال إن عدد الحالات انخفض إلى أقل من 2000 حالة في اليوم وأن البلاد "نجحت في التغلب على أسوأ مرحلة من هذا الوباء".

وتابع قائلا إن "البلاد رفعت الحظر المفروض على السفر من وإلى جنوب إفريقيا اعتبارًا من 1 أكتوبر لتطبيع النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وأغلقت جنوب إفريقيا حدودها أمام المسافرين في أواخر مارس".

وأضاف رامافوزا أن البلاد ستواصل القيود على السفر من وإلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة. وقال إن قائمة الدول ستنشر قريبا.

وتحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثامنة من بين الدول الأكثر تضررا من كورونا حيث حصد الفيروس أرواح نحو 17 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 653 ألف شخص.
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