قبل دخولها الخدمة.. صدى البلد ينشر أهم معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي..صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي.









وتابع المحافظ تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية مشيدا بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى والتزام العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وينشر صدى البلد أهم المعلومات حول مستشفى كفر شكر الجديد:





- قاربت نسبة الأعمال فى المستشفى على الانتهاء وافتتاحها قريبا بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون جنيه.





- المستشفى مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية.





- يضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب).





- كما يضم المستشفى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.





- يضم 230 أسرة بالإضافة إلى 20 سرير رعاية مركزة ، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و29 حضانة للأطفال المبتسرين.





- إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.





- ويعد مستشفى مركزي متعددة التخصصات ويقدم خدمة طبية لنحو 200 ألف نسمة من أهالى قرى ومدينة كفر شكر.