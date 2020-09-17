AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل دخولها الخدمة.. صدى البلد ينشر أهم معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي..صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
مستشفى كفر شكر المركزي
مستشفى كفر شكر المركزي
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي.


وتابع المحافظ تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية مشيدا بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى والتزام العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وينشر صدى البلد أهم المعلومات حول مستشفى كفر شكر الجديد:

- قاربت نسبة الأعمال فى المستشفى على الانتهاء وافتتاحها قريبا بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون جنيه.

- المستشفى  مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية.

- يضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب).

- كما يضم المستشفى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.

- يضم 230 أسرة بالإضافة إلى 20 سرير رعاية مركزة ، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و29 حضانة للأطفال المبتسرين.

- إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

- ويعد مستشفى مركزي متعددة التخصصات ويقدم خدمة طبية لنحو 200 ألف نسمة من أهالى قرى ومدينة كفر شكر.
قبل دخولها الخدمة.. صدى البلد ينشر أهم معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي..صور
قبل دخولها الخدمة.. صدى البلد ينشر أهم معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي..صور
قبل دخولها الخدمة.. صدى البلد ينشر أهم معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي..صور
قبل دخولها الخدمة.. صدى البلد ينشر أهم معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي للأطباء: أتابع شخصيًا ما قمتم به منذ بدء أزمة كورونا.. ويجري حوارا مع المتعافين

أبطال الجيش الأبيض.. رئيس الوزراء يشكر الأطقم الطبية في مستشفى العزل بأسوان.. صور

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر ومحطة مياه المنشأة الكبرى

الهجان: 35 مليار جنيه نصيب القليوبية من المشروعات خلال الـ 6 سنوات الماضية.. صور

من بينها مدارس ومستشفيات ومحطات مياه.. محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا باستثمارات 769 مليون جنيه.. والهجان: طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد

لجنة وزارة الصحة تستلم مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح

ترشيحاتنا

طرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس

على أنغام أغنية باين حبيت.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة

شاهد | محمد زيدان بصحبة زوجته وأصدقائه

شوبير: فيريرا لن يتولى تدريب الزمالك

هيدى كرم تفاجئ متابعيها بفستانها المفضل.. شاهد

مع الأسود.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار بالكاجوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا

بـ الكب الجلد .. هيدي كرم تبرز أنوثتها بفستانها المفضل

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا