هل من يقرأ سورة الإخلاص اثناء مرضه ينجو من عذاب القبر ؟

هل صحيح انه من يقرأ سورة الإخلاص اثناء مرضه ينجو من عذاب القبر ؟ .. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأضاف "ممدوح"، قائلًا: لا أدرى هل هذا صحيح ام لا؟ لكن من الادعية المتكررة في السنة النبوية هو الاستعاذة من عذاب القبر وذلك في خواتيم الصلاة فقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تشهَّد أحدُكم فليستَعِذْ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومِن فتنة المحيا والممات، ومِن شر فتنة المسيح الدجال)).





وتابع: أن الانسان دائما عليه ان يحرص على الاستعاذة من عذاب القبر ان شاء الله ينجيه من ذلك.









سورة قراءتها تنجي من عذاب القبر

ورد في فضل قراءة سورة "الملك" جمعٌ من الأحاديث، وفيها أنها تشفع لقارئها قبل النوم وتنجيه من عذاب القبر، ففي الحديث أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»، رواه الحاكم.





