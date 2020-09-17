4 مرشحين لمجلس النواب في اليوم الأول للترشح بالإسماعيلية

توافد ٤ مرشحين لخوص انتخابات مجلس النواب علي محكمة الإسماعيلية الابتدائية، اليوم الخميس، لتقديم أوراق الترشح، وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة.





وشهد مقر المحكمة، إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدونة عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة حتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.





في سياق متصل، واصلت مستشفى الإسماعيلية العام استقبالها للمرشحين المحتملين، لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.





وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه يتم إجراء الكشف الطبي على المرشحين وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.





حيث يتم سحب العينات اللازمة ثم يتوجه المرشح إلى القومسيون الطبي التابع للمديرية لتوقيع الكشف الطبي النفسي لاستصدار بطاقة الإجازة الطبية، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن.