بتكلفة 3 ملايين جنيه.. تطوير ورفع كفاءة 25 مبنى دورات مياه عمومية بمواقف السيارات

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس انه ولاول مرة فى محافظة الدقهلية وفى سابقة هى الاولى من نوعها،وبعد ان كانت لاتليق بأهالينا في الدقهلية ،انه يجرى حاليا تنفيذ اعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة 25 مبنى دورات مياة عمومية بالحدائق العامة ومواقف السيارات والشوارع والميادين بنطاق مدينه المنصورة وتضم 129 دورة مياة "رجالى" و" حريمى" للمواطنين ، وذلك بتكلفه تقديرية تبلغ 3 ملايين جنيه.





وقال محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذا التطوير يأتى فى اطار خطة طموحة تتضمن تطوير ورفع كفاءة دورات المياه العمومية بنطاق الوحدات المحلية لحى شرق ، وحى غرب المنصورة بهدف تحقيق إرضاء المواطنين .

واوضح المحافظ بأن المشروع يشمل مبانى لدورات المياة بحدائق شارع الجيش و بموقف الاتوبيس الجديد، و حديقه الطفل ، وامام دار المناسبات ، وامام جزيرة الورد ، وحديقة الهابى لاند ، وبالساحه الشعبية ، وبشارع بور سعيد ، وبسوق كفر البدماص ، وبحدائق المجزر ، وحديقه صباح الخير يامصر ، وحديقه عروس النيل ،و بميدان الشيخ حسانين.

وقال محافظ الدقهلية ان التطوير يشمل اعمال السباكة،و تركيب بلاط وسيراميك جديد، واضاءة داخلية وخارجية و لوحات ارشادية مضيئة واعمال الوميتال ونجارة.

وأضاف المحافظ ان تنفيذ التطوير لهذه المبانى يتم بشكل حضارى من داخلها وخارجها لتليق بأهالينا من مواطنى الدقهلية وكذا الزائرين من ابناء المحافظات الاخرى مؤكدا أن الدولة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين تحقيقا لرضاهم .