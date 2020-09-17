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محافظات

قطع المياه عن قليوب.. اعرف السبب والمواعيد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:06 م
الخميس المقبل ..
الخميس المقبل .. قطع المياه عن قليوب لاعمال التوسعات
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة قليوب الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم.


وقال شركة مياه القليوبية ان انقطاع الخدمة ياتى لعمل توسعات وصيانة بمحطة مياه كوم أشفين.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعمل توسعات وصيانة بالمحطة بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري.

واكدت الشركة انه سوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرى أخرى.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.
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