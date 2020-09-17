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فن

عندها لا تعرفي نفسك.. هبة مجدي تتألق وتوجه رسالة لـ متابعيها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:50 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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مصطفى كرم
شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هبة مجدي الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: "عندما تقررين تغير مكياجك وتكتشف أنك لا تعرفي نفسك، رايكم". 




وشاركت  هبة مجدى مؤخرا في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر. 

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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