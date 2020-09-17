الجوازة اتقلبت جنازة| مصرع وإصابة 8 في تصادم بحفل زفاف بالشرقية

لقي خمسة أشخاص، مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، منذ قليل، في حادث تصادم بين عدة سيارات في حفل زفاف بالقُرب من مدخل قرية "العدوة" بطريق الزقازيق – أبو كبير دائرة مركز شرطة ههيا.

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تم نقل المصابين والتحفظ علي الجثامين بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالقُرب من مدخل قرية العدوة بطريق "الزقازيق – أبو كبير" خلال حفل زفاف.

وتبين مصرع 5 أشخاص، بينهمم طفل وأصيب ثلاثة آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى "ههيا" المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.