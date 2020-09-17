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أخبار العالم

الوباء يعاود التفشي| إصابات كورونا عالميًا تتخطى الـ30 مليونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:37 م
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتخطى الـ 30 مليون حالة
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شيماء مصطفى
أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء، عن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، 30 مليون حالة.

وأكدت الوكالة أن وباء كورونا لم يظهر له أي علامات على تباطؤه، إذ وصلت أعداد الحالات اليومية العالمية الجديدة إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة.

وأصبحت الهند الآن في بؤرة الاهتمام بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات اليومية، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين لا تزالان تمثلان ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، بلغ العدد الرسمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي الآن أكثر من خمسة أضعاف عدد الحالات المصابة بالإنفلونزا الحادة سنويًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحياة الطبيعية لن تعود في العالم، قبل عام 2022. 

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان: "من غير المرجح أن تعود الحياة لطبيعتها مثل ما كانت عليها قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022". 

وأضافت: "يتخيل الناس أنه سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره في يناير المقبل، وأن الأمور ستبدأ في العودة إلى طبيعتها، لكن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا". 
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