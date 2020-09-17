للمرة الثانية| تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرار رقم لسنة 2020 بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10- 33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري لتكون كالاتي:





1- بالنسبة للمنطقة (أ) ( مدن طوخ- قها- شبين القناطر- الخانكة- الخصوص) حيث تم تقسيمها كالآتي





• سكنى: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 متر اصبحت قيمة المتر بـ 105 جنيه

بالنسبة للمبانى ستة أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر اصبحت قيمة المتر بـ 120 جنيه

بالنسبة للمباني أكثر من ستة أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيه

• التجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيه والإداري بـ 270 جنيه وصناعى 135 جنيه ودور العبادة بـ 50 جنيه وغيرها بـ 675 جنيه





2- بالنسبة للمنطقة (ب) ( مدن كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية) حيث تم تقسيمها كالاتي:





• سكنى: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فاقل فيما لا يزيد عن 14 متر اصبحت قيمة المتر ب 140 جنيه

بالنسبة للمبانى ستة ادوار فاقل بما لا يزيد عن 20 متر اصبحت قيمة المتر ب 160 جنيه

بالنسبة للمبانى اكثر من ستة ادوار يصبح سعر المتر 225 جنيه





• التجاري اصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيه والاداري ب360 جنيه وصناعى 180 جنيه ودور العبادة ب50 جنيه وغيرها بـ900 جنيه





3- بالنسبة للمنطقة (ج) شبرا الخيمة (احياء غرب وشرق شبرا الخيمة) حيث تم تقسيمها كالاتي:





• سكنى: بالنسبة للمبانى اربعة ادوار فاقل فيما لا يزيد عن 14 متر اصبحت قيمة المتر بــ 175 جنيه

بالنسبة للمبانى ستة ادوار فاقل بما لا يزيد عن 20 متر اصبحت قيمة المتر بـ 200 جنيه

بالنسبة للمبانى اكثر من ستة ادوار يصبح سعر المتر 315 جنيه





- التجاري اصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والاداري بــ 450 جنيه وصناعى 225 جنيه ودور العبادة بـ 50 جنيه وغيرها بـ1125 جنيه

بالنسبة للعاصمة بنها فقد تم تقسيمها كالاتي :





• سكنى: بالنسبة للمباني أربعة ادوار فاقل فيما لا يزيد عن 14 متر اصبحت قيمة المتر بــ 210 جنيه





بالنسبة للمبانى ستة ادوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر اصبحت قيمة المتر بــ 240 جنيه

بالنسبة للمبانى اكثر من ستة أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيه