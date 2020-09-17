أوزبكستان تعيد فتح جميع الحدود اعتبارًا من الأول من أكتوبر

قال ممثل عن مركز مكافحة فيروس كورونا في أوزباكستان الوسطى اليوم الخميس، إن السلطات في الدولة الواقعة في آسيا ستعيد فتح حدود البلاد أمام السفر الداخلي والخارجي عن طريق الجو والسكك الحديدية والسيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر.





ويأتي القرار الأخير بعد أن خففت السلطات الأوزبكية القيود على الحدود مع قيرغيزستان في 1 سبتمبر.





وقال ممثل عن مركز مكافحة كورونا: "اعتبارًا من الأول من أكتوبر، سيسمح لها بدخول ومغادرة أوزبكستان عبر جميع نقاط التفتيش الجوية والسكك الحديدية والسيارات".





وأضاف: يجب على الوافدين الدوليين من البلدان التي تم ترميزها باللون الأحمر، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، تقديم شهادة تظهر اختبار PCR سلبيًا لمرض فيروس كورونا.





وعلاوة على ذلك، يجب على هؤلاء الوافدين أيضًا إكمال نموذج قبل فترة العزلة الذاتية الإلزامية.





وتابع: يجب على الأفراد الذين يصلون عن طريق البر من كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وأفغانستان ، بعد إجراء اختبار سريع أو اختبار الأجسام المضادة لـ كوفيد 19، قضاء أسبوعين في عزلة ذاتية إما في فندق أو مكان إقامة خاص، أو مركز الاستجابة مضاف.





وحتى يوم الخميس، تم تسجيل 49627 حالة إصابة بـ COVID-19 في أوزبكستان، ويتضمن هذا الرقم 612 اختبارًا إيجابيًا جديدًا تم تأكيده خلال الـ 24 ساعة السابقة.





وبدأت الحكومة الأوزبكية في تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في البلاد منذ 15 أغسطس، وأعيد فتح المسارح ودور السينما في 5 سبتمبر، وبدأ الأطفال في العودة إلى المدرسة في 14 سبتمبر ، على الرغم من أن بعض القاصرين يأخذون دروسًا عن بعد.