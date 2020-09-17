AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوزبكستان تعيد فتح جميع الحدود اعتبارًا من الأول من أكتوبر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:53 م
معابر حدودية في اوزباكستان
معابر حدودية في اوزباكستان
Advertisements
على صالح
قال ممثل عن مركز مكافحة فيروس كورونا في أوزباكستان الوسطى اليوم الخميس، إن السلطات في الدولة الواقعة في آسيا ستعيد فتح حدود البلاد أمام السفر الداخلي والخارجي عن طريق الجو والسكك الحديدية والسيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر.

ويأتي القرار الأخير بعد أن خففت السلطات الأوزبكية القيود على الحدود مع قيرغيزستان في 1 سبتمبر.

وقال ممثل عن مركز مكافحة كورونا: "اعتبارًا من الأول من أكتوبر، سيسمح لها بدخول ومغادرة أوزبكستان عبر جميع نقاط التفتيش الجوية والسكك الحديدية والسيارات".

وأضاف: يجب على الوافدين الدوليين من البلدان التي تم ترميزها باللون الأحمر، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، تقديم شهادة تظهر اختبار PCR سلبيًا لمرض فيروس كورونا. 

وعلاوة على ذلك، يجب على هؤلاء الوافدين أيضًا إكمال نموذج قبل فترة العزلة الذاتية الإلزامية.

وتابع: يجب على الأفراد الذين يصلون عن طريق البر من كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وأفغانستان ، بعد إجراء اختبار سريع أو اختبار الأجسام المضادة لـ كوفيد 19، قضاء أسبوعين في عزلة ذاتية إما في فندق أو مكان إقامة خاص، أو مركز الاستجابة مضاف.

وحتى يوم الخميس، تم تسجيل 49627 حالة إصابة بـ COVID-19 في أوزبكستان، ويتضمن هذا الرقم 612 اختبارًا إيجابيًا جديدًا تم تأكيده خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وبدأت الحكومة الأوزبكية في تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في البلاد منذ 15 أغسطس، وأعيد فتح المسارح ودور السينما في 5 سبتمبر، وبدأ الأطفال في العودة إلى المدرسة في 14 سبتمبر ، على الرغم من أن بعض القاصرين يأخذون دروسًا عن بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتبارًا من أول سبتمبر.. تحليل PCR للمصريين والأجانب القادمين من الخارج على رحلات الطيران

عميد كلية الآثار يحصل على وسام الصداقة من رئيس أوزبكستان

برلمان 2021.. 8 مستندات لمرشح النظام الفردي ومستند وحيد للقائمة

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 141 حالة جديدة بـ كورونا.. و19 وفاة

ضبط مرتكبى واقعة ضرب شاب بـ"بلطة" بالدقهلية

تحت أمر بيراميدز| ناصر منسي: مصطفى محمد ومروان محسن من المهاجمين الجيدين في مصر

تاريخ من التفاهم.. مسؤول أمريكي: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل

كارثة.. عادة تفعلها الأمهات تسبب العمي للأطفال

إصابة الآلاف.. مرض جديد يضرب الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل