استدعاء 211 سيارة مرسيدس لتعديل برنامج وحدة العدادات

أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 211 سيارة (عدد 111 سيارة CLA class،49 سيارة A Class،51 للسيارة B Class)، وذلك لتعديل برنامج وحده العدادات لوجود عيب عند تشغيل مفتاح ضوء التحذير من المخاطر لأنه قد يتم تعطيل إضاءة المفاتيح الأخري في السيارة (لوحة التبديل، لوحة التحكم العلوية، عجلة القيادة، وما إلى ذلك)، وإذا قام السائق بتشغيل المحرك أثناء تشغيل نظام ضوء التحذير من الخطر فستظل المفاتيح غير مضاءة حتى يتم إلغاء تنشيط نظام ضوء التحذير من الخطر في حالة إيقاف التشغيل.





وسوف تقوم الشركة بإجراء (الكشف والمصنعية ) دون أي نفقات إضافية على المستهلك.





يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.



