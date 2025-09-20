قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
اقتصاد

وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط

ولاء عبد الكريم

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات القطاع، زيارة ميدانية لمواقع تسهيلات انتاج الغاز الطبيعي التابعة لشركة شمال سيناء للبترول بالبحر المتوسط، حيث تابع تشغيل آبار مشروع المرحلة الثالثة "ب" بعد وضعها على خريطة الإنتاج بنجاح بإجمالي 34 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك ضمن مشروعات المحور الأول من استراتيجية الوزارة.

وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة على متن منصة الإنتاج البحرية  .

كما  تفقد التسهيلات البرية لمعالجة إنتاج الغاز  ، و تابع مع قيادات الشركة و فرق العمل الموقف التشغيلي للآبار الجديدة على خريطة الإنتاج باستثمارات 67 مليون دولار، بما ساهم في زيادة إجمالي إنتاج الشركة  إلى نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً، كما اطلع علي موقف الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة لإنتاج الغاز باستثمارات 105 مليون دولار.

وأكد الوزير خلال الجولة أن إضافة آبار جديدة للإنتاج يعكس نجاح استراتيجية قطاع البترول في التوسع التدريجي بالإنتاج المحلي، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية ،  مشيداً بجهود فرق العمل بالشركة والتعاون المثمر مع شركاء الاستثمار شركة برينكو التابعة للقابضة المصرية الكويتية الذي ادي  لتحقيق هذه النتائج المتميزة ، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للإسراع بالمرحلة الجديدة المخطط تنفيذها لزيادة الإنتاج.

يُشار إلى أن حقول إنتاج شركة شمال سيناء للبترول تمثل استثمار مشترك بين قطاع البترول وشركات برينكو المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية .

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس رأفت البلتاجي مدير عام شركة برينكو والمهندس محمد الدغيدى رئيس شركة شمال سيناء للبترول.

المهندس كريم بدوي وزير البترول شركة شمال سيناء للبترول اخبار مصر انتاج الغاز التسهيلات البرية قطاع البترول تأمين احتياجات السوق المحلية الآباء الجديدة استثمارات قطاع البترول انتاج الغاز الطبيعي إيجاس هيئة البترول

