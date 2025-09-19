أسعار البنزين ترتفع في هذا التوقيت.. أستاذ طاقة يوضح

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن لجنة تسعيرة المواد البترولية تحدد الأسعار الجديدة كل ثلاث أشهر، موضحًا أن آخر زيادة كانت أكثر من 10 %، ولذلك الحكومة قررت تأجيل الزيادة الجديدة لتصبح بعد 6 أشهر بدلا من ثلاث اشهر.

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار البنزين والسولار لم ترتفع منذ 11 أبريل الماضي، أي طوال الـ 5 أشهر الماضية، وأن الزيادة الجديدة في أكتوبر ستكون الأخيرة وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والاتفاق مع صندوق النقد.

وأشار إلى أن جميع المواد البترولية بعد الزيادة الجديدة التي ستكون في أكتوبر، ستظل تدعم المواد البترولية، فالقرار الجديد لا يعني رفع الدعم مطلقا عن المواد البترولية.

وأضح أن الحكومة قررت أيضًا تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لأجل غير معروف، ولكن أسعار الكهرباء مرتبطة بـ المواد البترولية، لأن توليد الكهرباء يكون بالمواد البترول، وأنه بعد زيادة المواد البترولية سيكون هناك تسعيرة جديدة للكهرباء.