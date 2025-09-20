قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
أخبار البلد

تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد ظهر اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء عقب المشاركة فى افتتاح عدد من المشروعات فى المنطقه الصناعية بالقنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، تفقد خلالها غرفة عمليات المراقبة ومتابعة العمل، ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد، ومركز البيانات التبادلى، ومركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة والإصدار.

استمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى أبو وردة رئيس الشركة، حول خطة العمل لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى نطاق عمل الشركة، سيما محافظتى شمال وجنوب سيناء، وكذلك توفير الكهرباء اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والعمرانية شرق القناة، وكذلك أهمية غرفة عمليات المراقبة ومتابعة عمل جميع القطاعات والهندسات والإدارات التابعة فى جميع المحافظات التى تدخل فى نطاق عمل الشركة، وشمل العرض آلية عمل مركز البيانات التبادلى والمتصل بمركزي بيانات شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يعمل  كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارئ، ومركز خدمة المستثمرين كأول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة، ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة، وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية، ويقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات، والوفاء بكافة احتياجات الشركات والهيئات التابعة للوزارة وتوفير التأمين الكامل لكافة البيانات.

أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحا مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام للمواطنين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك.

اشار الدكتور محمود عصمت إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى اطار خطة الدولة للتنمية الزراعية والعمرانية والصناعية فى سيناء، مؤكدا أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، موضحا الحرص الدائم على المتابعة الدائمة لتحسين معدلات الأداء والإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.

