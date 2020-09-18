مرور الجيزة: غلق جزئي لشارع ابن سيناء بالجيزة لتنفيذ أعمال إصلاح كابل كهرباء

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح كابل كهرباء، الذى يستلزم غلق جزئى لشارع بن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمدة يومان ، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق (18/9/2020) حتى يوم السبت الموافق (19/9/2020) .. على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا فقط طوال فترة الأعمال.





ومن جانبها سوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.



