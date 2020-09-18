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فن

الناس الحلوة في أماكن السهر.. محمد سامى بصحبة مي عمر وعمرو دياب ودينا الشربيني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:21 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني ومحمد سامي ومي عمر
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محمد بدران

نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد سامي برفقة زوجته مي عمر والنجم عمرو دياب ودينا الشربيني وعلق قائلًا: "الناس الحلوه في أماكن السهر".

وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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