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محافظات

11 مركزا فى القليوبية يسجل صفر إصابات بكورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية في 11 مركزا ومدينة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9334 حالة إصابة.
واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية مركز ومدينة الخانكة 732 حالة إصابة، والعبور 174 حالة والقناطر الخيرية 629 حالة.
فيما سجلت مدينة بنها 2470 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1189 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1038 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية قد اجرى جولة للمرور على مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولة الاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي غدا السبت.
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