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أخبار البلد

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13,7 مليون جنيه مستحقات 440 عاملا غادروا الأردن

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل الدفعة الثامنة من مستحقات 440 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية. 

وقد بلغت المستحقات 868 ألفا و 451 دولارات ،أى ما يعادل 13 مليون 773 ألفا و647 جنيهًا مصريًا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردن ، ناشد  فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن .

 يأتى ذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة :

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13,7 مليون جنيه مستحقات 440 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13,7 مليون جنيه مستحقات 440 عاملا غادروا الأردن
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