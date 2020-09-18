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سيارات

سكودا تطرح أوكتافيا بشكل جديد.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
سكودا
سكودا
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أماني نوار
قامت شركة سكودا بطرح النموذج الأحدث من سيارتها اوكتافيا في أسواق أوروبا وبعض أسواق العالم ، وظهرت  مؤخرا في الظهور في روسيا .


وظهرت السيارة بشكل مختلف بشكل كبير عن تصميم أوكتافيا من الجيل الثالث ، حيث تغير شكل الواجهة الأمامية ، والمصابيح المركبة عليها 

وحصلت السيارة على شبك  للمبرد أكثر بروزا  وتغير تصميم الواجهة الخلفية ، وصندوق الامتعة ، حيث صمم سقف الصندوق بشكل انسيابي ليقلل  من مقاومة الهواء .

كما حصلت السيارة على أنواع من المحركات ، محرك بنزين بسعة 1.6 لتر ، وعزم 110 حصان ، ويعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات ، ومحرك TSI بسعة 1.4 لتر بعزم 150 حصانا، ومحرك TSI بسعة لترين وعزم 190 حصانا يعمل

كما حصلت السيارة على قمر مميزة مزودة بمقاعد مريحة وتتسع لـ 5 ركاب ، وعلى أحدث أنظمة الملتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس ، بالإضافة حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وكاميرا وحساسات مسافة لركنها بأمان في الأماكن الضيقة.

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