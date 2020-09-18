بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدص ظهور لها.
تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه سترة قطنية ذا اكمام مشكوفة لا تحمل اي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.
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وأكملت منة فضالي إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على غرة أمامية و خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.