بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام









تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه سترة قطنية ذا اكمام مشكوفة لا تحمل اي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.





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وأكملت منة فضالي إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على غرة أمامية و خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.











