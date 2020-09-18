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اقتصاد

رئيس جهاز السادات: بيع 9 وحدات إدارية ومهنية.. وطرح 12 أخرى بالمزاد العلني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
صرح المهندس علاء منيع، بأنه تم بيع 9 وحدات إدارية ومهنية  بمساحات تراوحت بين (٦٩ م٢ : ١٣٢م2)، بعدة مناطق بالمدينة، كما سيتم طرح 12 وحدة إدارية ومهنية أخرى بمختلف المناطق السكنية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم بيع المتر مربع بالوحدات المباعة بأنشطة مختلفة بأسعار تراوحت بين  ٤١٠٠ جنيه و ٩٢٠٠ جنيه، مؤكدًا أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس علاء منيع إلى أنه  سيتم طرح عدد 12وحدة إدارية ومهنية بمختلف المناطق السكنية في مدينة السادات بجلسة مزاد علني يوم الإثنين 12/10/2020.

وأضاف رئيس الجهاز: يتم شراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بالشباك الواحد نظير سداد مبلغ 299 جنيها، وكذا سداد رسوم تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه.

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