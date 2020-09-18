إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

تتعرض الفتيات لمشاكل تجميلية عديدة يتم اكتشافها قبل الخروج من المنزل بلحظات تتسبب فى افساد إطلالتهن.





ومن بين المشكلات التجميلية المتكررة اكتشاف شعيرات زائدة في منطقة الحاجب أو فوق الشفة العليا أو فى اى مكان واضح فى الوجه قبل الخروج من المنزل بلحظات.

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حذر موقع "برايت سايد " من نزع شعيرات الوجع قبل الخروج من المنزل لانها تكون اكثر التهابا واحمرارا ، وإذا حاولت المراة اخفاء الاحمرار بكريم الأساس الذي تستخدمه فستتعرض البشرة للعديد من المشكلات الجمالية لذا فمن الافضل عدم نزع هذه الشعيرات الزائدة الا فى المساء.



