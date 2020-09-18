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محافظات

تحرير 21 محضرا.. ضبط 1474 كجم دجاج منتهي الصلاحية بالشرقية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالتنسيق مع مجالس المدن وبالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك قامت خلال الأسبوع الماضي  بشن حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة .

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تم خلالها المرور على 178 محل جزارة وثلاجة حفظ لحوم و محل بيع دواجن و شادر بيع لحوم و سوبر ماركت و مجزر دواجن وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفة لـ ( 21 ) ( محل جزارة - ثلاجة مصنع لتصنيع وبيع اللحوم - مجزر دواجن - محل بيع أسماك ) وضبط 78 كجم ) لحوم صالحة للاستهلاك ( ذبح خارج المجازر ) و  182 كجم لحوم وكبده و  50 كجم  أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 1727 كجم  دجاج وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وإتخاذ اللازم قانونًا.


وأشار مدير  مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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